‘A Fazenda se tornou um triturador de apresentadores’, dispara Britto Jr. após saída de Mion

Apresentador participou do ‘De Tudo Um Pouco’ desta sexta-feira, 05, e revelou os bastidores tensos do reality show da Record

Reprodução/ Youtube Britto Jr. participou do programa De Tudo Um Pouco desta sexta-feira, 05



Depois da edição histórica de ‘A Fazenda 12′, que teve Jojo Toddynho como vencedora, a direção do reality decidiu retirar Marcos Mion do posto de apresentador e surpreendeu muita gente. Nesta sexta-feira, 05, o ex-apresentador do programa, Britto Jr., participou do programa ‘De Tudo Um Pouco’, da Jovem Pan, e explicou o porquê essa troca aconteceu. “Ele [Mion] entrou em choque com a direção, que é muito ditatorial. A Fazenda se tornou um triturador de apresentadores. Eu que fui o primeiro posso dizer isso por experiência própria. O Mion é um ótimo apresentador. Numa escala de 0 a 10, eu daria 8,65 pra ele”, disse. “Minha bola de cristal diz que ele vai para TV Globo. O Luciano Huck vai pegar o lugar do Faustão e abre uma vaga no sábado. O Mion vai entrar nessa confusão. Mas como ele foi dispensado erroneamente pela Record, perdeu um pouco de valor no mercado e a Globo vai esperar. Será prejuízo financeiro para ele e terá um pouco de ‘cozinha no banho maria’, mas no fim ele vai para a Globo“, completou.

Britto também saiu da atração por desentendimentos com o diretor Rodrigo Carelli e não mediu as palavras ao contar sua versão da história. “Ele é completamente engessado. A Fazenda precisa ser apresentada por alguém que tenha 100% de liberdade e possa interferir no jogo. Quando eu estava lá ele dizia ‘não pode falar isso’. Sabe quem teve essa liberdade? O Silvio Santos, na Casa dos Artistas, que era um reality dirigido por esse mesmo diretor e ele saiu de lá porque o Silvio não estava nem aí pra ele. Diretor de programa de reality show é gerente, quem tem que mandar no conteúdo é o apresentador”, disparou. Na visão dele, o próximo a comandar ‘A Fazenda’ será Geraldo Luís, do ‘Balanço Geral’. Sobre a possibilidade de voltar ao cargo, Britto foi direto. “Se eles fizerem tudo o que eu quero e me pagarem um bom salário, quem sabe?”, contou.

Sobre o BBB 21, Britto Jr. contou que não assiste, mas deu pitacos sobre a polêmica do beijo de Karol com K e Arcrebiano. “Se isso fosse ao contrário, um homem puxando uma mulher, seria um assédio sexual, mas nesse caso é o que? Esse tipo de coisa precisa acontecer nos realitys, mas não pode ser forçado tem que ser pela natureza psicológica de cada participante. Se você pegar a primeira Fazenda e a última é tudo igual e como que pode?”, criticou. “É necessário que os realitys tenham bate-boca e polêmicas, porque se não vira uma Colônia de Férias e o público não quer ver isso”, completou.

Confira a edição desta sexta-feira, 05, do ‘De Tudo Um Pouco’: