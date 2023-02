Bruce Willis é diagnosticado com demência, anuncia família do ator

Condição é resultado da progressão da afasia, motivo pelo qual o astro de Hollywood se aposentou em 2022

Angela Weiss / AFP Família de Bruce Willis anunciou sua aposentadoria após diagnóstico de afasia



O ator Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT). A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 16, pela família do artista. A condição é resultado da progressão da afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação de uma pessoa, motivo pelo qual o astro de Hollywood — que estrelou filmes como “Duro de Matar”, “O Sexto Sentido” e “Pulp Fiction” —, anunciou a aposentadoria em março de 2022. “Desde que anunciamos que Bruce havia sido diagnosticado com afasia na primavera de 2022, sua condição progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal”, diz o comunicado. “Infelizmente, os problemas de comunicação são um dos sintomas da doença que Bruce enfrenta”, acrescenta o texto assinado por suas filhas, sua mulher, Emma Heming Willis, e sua ex-esposa Demi Moore. “Embora isso seja doloroso, é um alívio para nós ter um diagnóstico claro”. Elas ainda disseram que se o ator pudesse, “gostaria de responder chamando a atenção global para aqueles que também estão lidando com esta doença debilitante e como ela afeta tantos indivíduos e suas famílias”.