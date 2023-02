Ana Maria Braga quebra o silêncio após rumores de climão com Paola Carosella no ‘Mais Você’

Apresentadora se manifestou após ser circular que ela não queria ter recebido a chef em seu programa

Reprodução/Globo Ana Maria Braga disse no Mais Você que teve troca verdadeira com Paola Carosella



A apresentadora Ana Maria Braga se manifestou no “Mais Você” desta quinta-feira, 16, após circular rumores de que houve um clima tenso nos bastidores da atração matinal da Globo na última terça-feira, 14, devido a participação da chef de cozinha Paola Carosella. No programa “A Tarde é Sua”, a apresentadora Sonia Abrão fez comentários ácidos sobre o encontro das artistas. De acordo com a jornalista, Ana Maria não queria se encontrar com a ex-jurada do “MasterChef”, pois a Globo estaria planejando colocar Paola como co-apresentadora do “Mais Você” e fazendo receitas para futuramente ela assumir o programa que é comandado por Ana Maria há 23 anos. Nesta manhã, a apresentadora quebrou o silêncio e desmentiu que houve qualquer tipo de climão nos bastidores.

“Foi uma conversa tão legal, foi uma coisa tão verdadeira que não há fofoca que destrua isso. Foi muito legal. Eu não a conhecia pessoalmente, conhecia o trabalho dela e ela conhecia meu trabalho, então foi um encontro de almas. Foi muito verdadeiro”, afirmou a Ana Maria. Ao exibir imagens mostrando que todos os profissionais que estavam no estúdio aplaudiram Paola após o fim da entrevista, Ana Maria acrescentou: “Quero agradecer mesmo o carinho de toda a minha equipe, que trabalha comigo há tantos anos, pela verdade do momento, a gente chorou. Carosella, um beijo no coração”. Ana Maria teria renovado seu contrato com a Globo até 2025 e há especulações de que a jornalista Sandra Annenberg é um nome cogitado para assumir o “Mais Você” no futuro.