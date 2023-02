Bruce Willis está agressivo e mãe acredita que ele não a reconhece mais, diz primo

Família do astro de ‘Duro de Matar’ revelou recentemente que ele foi diagnosticado com demência

Frederick M. Brown / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Diagnosticado com demência, Bruce Willis estaria mais lento e ligeiramente agressivo



O comportamento do ator Bruce Willis após ser diagnosticado com demência estaria preocupando a família do astro. Wilfried Gliem, primo da mãe de Bruce, Marlene Willis, afirmou ao jornal alemão Bild que as atitudes do artista têm deixado sua prima em alerta. “Ela não tem certeza se seu filho ainda a reconhece”, comentou Gliem, que também afirmou que o ator está mais agressivo. “O seu comportamento é muito lento, existe sempre uma ligeira agressividade e já não é possível ter uma conversa normal com ele. Embora esse comportamento seja comum em seu quadro clínico.” O primo de Marlene disse ainda que ela está sofrendo muito pelas netas, mas está confiante de que a família vai permanecer unida para conseguir superar essa fase difícil. No dia 16 de fevereiro, a família de Bruce divulgou que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), sendo essa uma progressão da afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. Foi por essa limitação na fala que o astro de “Duro de Matar” e “O Sexto Sentido” anunciou sua aposentadoria e se afastou de Hollywood. “Embora isso [a demência] seja doloroso, é um alívio para nós ter um diagnóstico claro”, dizia a nota assinada pelas filhas do ator, sua atual mulher, Emma Heming Willis, e sua ex-esposa, a atriz Demi Moore.