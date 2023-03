Bruce Willis renova casamento com Emma Heming em cerimônia emocionante; veja o vídeo

Celebração acontece após ator anunciar diagnóstico de demência frontotemporal

Reprodução/Instagram/@emmahemingwillis Bruce Willis e Emma Heming renovam votos de casamento



O ator Bruce Willis e a mulher, Emma Hemming, renovaram os votos do casamento nesta semana. A celebração acontece após astro anunciar diagnóstico de demência frontotemporal. No Instagram, Emma compartilhou com os fãs momentos da cerimônia e disse, na legenda da publicação, aproveitar as oportunidades e reuniões em família. “Em nosso 10º aniversário de casamento, decidimos renovar nossos votos no mesmo lugar em que dissemos ‘sim’ em 2009. Estou muito feliz por termos feito isso. Aproveite todas as oportunidades para se unir e celebrar com a família e amigos. Esses são os momentos e belos bolsões de memórias que você consegue manter por toda a vida. E conseguimos manter essas memórias seguras e vivas para aqueles que podem não conseguir. Um grande alô para a nossa cinegrafista @demimoore, nossos cantores do casamento @rumerwillis @scoutlaruewillis e nossas duas floristas Mabel Ray & Evelyn Penn. Obrigada @stevoeads por nos casar novamente. E para nossa doce família e amigos por sempre aparecerem para nós! @buuski @zorina.heming @maryjobrunoinc @robokraft Beth, David e Sofia”, escreveu a mulher do ator. O casal está junto há 14 anos. A cerimônia aconteceu ao ar livre e contou com a presença das filhas do casal e da atriz e ex-mulher de Bruce, Demi Moore, que foi cinegrafista do vídeo publicado nas redes.