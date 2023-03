Tina ficou com Richarlison ou sósia do jogador? Saiba o que cada envolvido diz

Especulações começaram após a sister falar sobre o jogador na Casa do Reencontro do ‘BBB 23’

Reprodução/Globo/Instagram/richarlison Equipe de Tina afirmou que a sister não ficou com Richarlison; jogador também negou



Sósia do jogador de futebol Richarlison, Felipe Lima se manifestou após surgirem especulações de que Tina ficou com o atacante no Carnaval desde ano. A sister, que está novamente confinada e pode voltar ao “BBB 23”, fez um comentário envolvendo o atleta apelidado de Pombo na Casa do Reencontro. Nas redes sociais, algumas pessoas concluíram que eles viveram um affair, já outras lembraram que o atacante do Tottenham jogou na Inglaterra no período do Carnaval, o que o impossibilitaria de estar no Brasil. Em meio à repercussão, Richarlison negou de forma sutil, comentando uma publicação no Instagram na qual marcou Mateus Marcelino, outro sósia dele. “Está aprontando aí”, brincou.

O jovem, no entanto, negou ao jornal Extra que tenha ficado com Tina. Foi então que Felipe fez um vídeo dizendo que, na verdade, foi ele quem beijou a participante do “BBB 23”. O sósia pediu desculpas a Richarlison pela confusão e disse: “Estava doidão [no Carnaval]. Se eu soubesse que ia estar geral gravando, eu não ia aceitar sair com ela. Mas é isso, quem ficou fui eu, não foi você não”. Nas redes sociais de Felipe, há fotos que comprovam ele esteve em um famoso camarote em São Paulo durante o Carnaval. A equipe de Tina se manifestou nas redes sociais dizendo que a sister não afirmou que ficou com Richarlison e que na Casa do Reencontro ela apenas falou sobre sua participação no podcast “PodDelas”, no qual afirmou que o jogador faz seu tipo.

