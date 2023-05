Bruna Biancardi se irrita e rebate críticas sobre gestação: ‘Só não acompanhar’

Influenciadora digital está grávida do seu primeiro filho, fruto da relação com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi se irritou nesta terça-feira, 9, e rebateu críticas que vem sofrendo sobre a gestação de seu primeiro filho, fruto da relação com o jogador Neymar Jr. “Entenda o caso: Bruna Biancardi é a única blogueira que não pode falar sobre sua própria gravidez, pois é biscoito”, escreveu uma fã da modelo em uma caixa de perguntas aberta por Bruna. “Ah, mas ela só posta caixinha de perguntas’. O Instagram é dela. E o que mais tem é blogueira criando conteúdo assim. ‘Ah, mas ela disse que não ia expor tanto’. O pouco que ela expõe só respondendo pergunta vocês tacam hate? E outra, a gravidez é dela, vai nascer dela, ela que sabe quando e quanto ela quer expor e a hora”, finalizou a seguidora. Bruna então respondeu a fã e deixou um recado para os críticos: “Duda, não te conheço, mas já te considero. E quem não gosta, é só não acompanhar. Simples assim”, disse, agradecendo pela defesa. Bruna, de 29 anos, anunciou em 18 de abril que está grávida de Neymar Jr, de 31 anos. O casal compartilhou fotos com Bruna mostrando a barriguinha. “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito. Vem logo filho (a), estamos ansiosos por você”, escreveu a influencer. Bruna e Neymar namoram desde 2022. O jogador do PSG e da seleção brasileira também é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com Carolina Dantas.