Bruna Biancardi viaja com Mavie para Espanha e mostra reencontro com Davi Lucca

Influenciadora levou a filha de quatro meses para encontrar o irmão, conforme havia prometido ao pequeno

Reprodução/Instagram @brunabiancardi Bruna Biancardi levou a pequena Mavie para encontrar o irmão Davi Lucca na Espanha



A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou um álbum de fotos em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 21, ao lado de Mavie, sua filha com Neymar, Carol Dantas e Davi Lucca, primeiro filho do jogador. Bruna levou a bebê à Barcelona, na Espanha, para fazer uma surpresa ao irmão, já que ele mora no país com a mãe, Carol Dantas, e o restante da família. “Prometi pro irmão dela que a primeira viagem seria para Barcelona. Fizemos uma surpresa pra ele e aqui estamos. Prontas para vivermos dias maravilhosos com essas companhias que amamos!”, afirmou Bruna na postagem. Carol Dantas comentou: “Estou amando receber vocês na nossa casinha”. Confira:

