Mina desaba na Venezuela e deixa ao menos 25 mortos

Equipe de resgate ainda busca por pessoas desaparecidas

Pableysa OSTOS / AFP Parentes aguardam pelo corpos das pessoas que estavam na mina na hora do desabamento



Uma mina ilegal desabou na Venezuela nesta quarta-feira, 21, deixando ao menos 25 pessoas mortas e outras 15 feridas, segundo um balanço provisório divulgado por autoridades locais. Dezenas de pessoas trabalhavam na mina quando ocorreu um deslizamento de terra. O acidente ocorreu na tarde de ontem, na mina Bulla Loca. O local fica a sete horas de La Paragua. As vítimas foram levadas ao hospital de Ciudad Bolívar, a cerca de 200 quilômetros da mina, onde trabalhavam cerca de 200 pessoas. Uma equipe de resgate procedente de Caracas também se dirige ao local para ajudar nas buscas. Yorgi Arciniega, prefeito do município de Angostura, que abrange La Paragua, informou que ainda não há um número exato de vítimas, devido à natureza complexa da área e à situação confusa. A região do arco mineiro de Bolívar, que abrange parte da Amazônia, possui uma extensão de 112 mil km² e grandes reservas de ouro, diamante e ferro, entre outros. A região é explorada pelo governo, mas também é ocupada por grupos ilegais e criminosos.

*Com informações da AFP