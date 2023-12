Paolla Oliveira e Diogo Nogueira emocionam seguidores com vídeo romântico; assista

Casal compartilhou um compilado de imagens ao som da música “À Moda Antiga”, interpretada pelo cantor

Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos desde 2021



Casal formado por Paolla Oliveira e Diogo Nogueira emociona seguidores com vídeo romântico Na última quinta-feira, 14, o casal compartilhou um vídeo que tocou o coração dos fãs. Em um compilado de imagens ao som da música “À Moda Antiga”, interpretada por Diogo, o casal demonstrou todo o seu amor. A atriz Paolla Oliveira escreveu em suas redes sociais: “Meu 5G não aguentou tanto amor e até travou”. Já Diogo Nogueira comentou: “Esse vídeo diz tudo, não é mesmo?”. O relacionamento dos dois começou em 2021. Amigos e fãs ficaram emocionados com o registro. Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, escreveu: “Um dos sambas mais bonitos que já fiz. Obrigado”. Uma seguidora brincou nos comentários: “E esse casamento oficial, quando vai acontecer?”. Outra pessoa comentou de forma descontraída: “Os solteiros estão chorando nesse momento”. O vídeo do casal conquistou muitos corações e mostrou a intensidade do amor entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira.