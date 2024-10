Bruna Marquezine faz brincadeira sobre casamento em vídeo no TikTok

Casal foi visto pela primeira vez em janeiro deste ano, durante uma viagem a Fernando de Noronha

Reprodução / Instagram / @joaoguilherme Em junho, os dois foram flagrados se beijando em público no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro



Bruna Marquezine recentemente fez uma brincadeira após oficializar seu relacionamento com João Guilherme. Em um vídeo compartilhado no TikTok, a atriz comentou de forma irônica sobre a dificuldade de encontrar um parceiro, afirmando: “Os homens estão fazendo festa de 15. Quem casou, casou”. O casal foi visto pela primeira vez em janeiro deste ano, durante uma viagem a Fernando de Noronha. Desde então, a relação tem gerado bastante atenção da mídia e dos fãs. Em junho, os dois foram flagrados se beijando em público no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro, o que confirmou ainda mais o romance.

Veja a publicação:

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos