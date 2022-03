Bruna Marquezine relembra atrito com Anitta por causa de Neymar: ‘Fiquei magoada’

Atriz disse que se tornou amiga da cantora ao notar não tinha mais motivos para nutrir essa desavença

Reprodução/Instagram/brunamarquezine Bruna Marquezine superou desconforto do passado e atualmente é amiga de Anitta



A atriz Bruna Marquezine falou como superou a mágoa que tinha de Anitta e se tornou amiga da cantora. A protagonista de “Besouro Azul”, futuro filme da DC, disse que atualmente não há motivos para fingir que não admira o trabalho da poderosa, que alcançou a primeira posição do Spotify Global com Envolver. “Independente da gente se falar ou não, de ter uma amizade ou não, de ter uma coisa mal resolvida ou não, sempre gostei das músicas dela”, afirmou Marquizine no “Pod Delas”. “Já estava sentindo há um tempo uma vontade de encontrar com ela e dizer que está tudo bem, que não existe nada, porque o que existiu um dia é uma coisa tão boba, tão pequena e relacionada a um relacionamento que nem existe mais, por causa de homem. Não tem condição de em 2022 eu não falar com uma mulher que eu admiro, que eu acho fod*, porque existe um desconforto [no passado]”.

O desconforto citado pela atriz aconteceu em 2019, quando Anitta ficou com o jogador de futebol Neymar, ex-namorado de Marquezine. “A gente nunca brigou, rolou uma questão, um desconforto, eu fiquei chateada, está claro que eu fiquei magoada, não tem porque eu falar que não foi nada, mas não tenho mais argumento para sustentar isso. Naquele momento pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, então por que isso ainda existiria?”, questionou a atriz. A aproximação entre as artistas aconteceu em um show, na qual Anitta desceu do palco e disse à ex-namorada de Neymar que não a odiava. Marquezine, que já estava com vontade de dizer o mesmo à cantora, respondeu que era recíproco e, depois desse dia, elas se tornaram amigas. “Tenho um carinho enorme por ela, uma admiração danada. É uma companhia super divertida”, enfatizou.