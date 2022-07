Bruno Gagliasso revela real motivo de briga com o irmão, Thiago: ‘Não foi por causa de política’

Ator contou que uma atitude do artista no passado motivou o afastamento; ele enfatizou que o amor de irmão nunca se apagará, mas não vê atualmente a possibilidade de uma reconciliação

Reprodução/Instagram/brunogagliasso/thigagliasso Bruno Gagliasso falou que seu afastamento do irmão não tem relação política



O ator Bruno Gagliasso revelou o que, de fato, o fez cortar relações com seu irmão, o também ator e pré-candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro Thiago Gagliasso. Durante participação no podcast “Quem Pode, Pod”, comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, que é casada com Bruno, o ator explicou que não parou de falar com o irmão por uma questão política, como muitos pensam. Ao ser questionado pela esposa se ele pensa em se reaproximar de Thiago, ele foi direto: “Em algum momento, talvez sim, mas hoje não consigo enxergar isso, porque admiração, respeito, afinidade, hoje não sinto por ele. O que eu sinto é o amor de irmão, isso nunca vai se apagar, e a saudade de tudo o que a gente viveu, isso é um fato”.

Mesmo não vendo uma atual possibilidade de se entender com o irmão, Bruno confessou que dói esse afastamento. “É mentira falar que não [dói], mas a gente pensa muito diferente, não é pensamento político, é como a gente enxerga a vida. Não é por causa de eleição, é bom deixar isso claro, porque muita gente fala: ‘Eles brigaram por causa de política’. Não foi [por isso], a gente foi exposto de uma maneira, eu e minha mulher, que a gente não queria ser exposta, simples assim. Ficou muito evidente a nossa diferença, mas não foi por causa de política”, enfatizou. Em 2018, Thiago fez um post no Instagram expondo uma conversa que teve com Giovanna no WhatsApp. Na mensagem, a atriz e apresentadora disse ao cunhado que Bruno estava o ajudando com moradia no Rio de Janeiro e em São Paulo, a pagar a escola do seu filho, Gabriel, e com uma mesada que, na verdade, o ator dava a sua mãe, Lúcia.

Na legenda da publicação, Thiago escreveu: “Já que ela [Giovanna] ama tanto falar da vida pessoal no ‘Amores da GIOH’, por que ela não posta isso também lá?”. Em outro trecho, ele acrescentou: “Infelizmente, não me tornei um dos amores da GIOH! Mas gostaria muito de lhe informar que não moro mais no apartamento do meu irmão! (E mesmo que morasse, não teria vergonha por não pensar igual a ele, afinal, não somos gêmeos de cérebros, apesar da semelhança física). Liga lá na escola do meu filho, pergunta se estou devendo algo! E se precisasse da ajuda dele aceitaria, viu! Mesada para mãe? Eu teria orgulho em poder proporcionar a minha mãe o que ele faz por ela, o nome disso é gratidão! Não sei se você conhece! Apartamento do meu irmão para ficar [em São Paulo] ? Relaxa! Tenho amigos que certamente me receberão com o maior prazer! Quem escreve o que quer… leia as consequências”.