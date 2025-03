Caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe recebe alta após internação por bronquiolite

Informação foi divulgada nesta quarta-feira (5) pela influencer em suas redes sociais, onde ela postou uma imagem do bebê sem a necessidade de suporte respiratório

Montagem/Instagram Além de compartilhar sua experiência, Virginia também fez questão de agradecer aos profissionais do hospital



O pequeno Zé Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, teve alta após uma internação de cinco dias em decorrência de bronquiolite. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (5) pela própria Virginia em suas redes sociais, onde ela postou uma imagem do bebê sem a necessidade de suporte respiratório.

Em seu relato, Virginia expressou a dificuldade que enfrentou ao ver o filho doente: “foi a primeira vez desde que virei mãe que tive que passar por isso, quando cheguei no hospital eu só queria chorar, morrer, me via em um beco sem saída e sem saber o que fazer, preocupada”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de compartilhar sua experiência, Virginia também fez questão de agradecer aos profissionais do Hospital Jutta Pediátrico, ressaltando a dedicação e o cuidado que a equipe teve com Zé Leonardo durante o tratamento. A internação do bebê gerou uma onda de apoio entre os seguidores de Virginia, que se mostraram solidários e preocupados com a saúde do pequeno.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos