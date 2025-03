Morre Klaus Hee, ex-integrante da banda Dominó, criada por Gugu Liberato

O artista de 50 anos lutava contra um câncer de intestino; seu corpo foi velado entre a noite desta terça-feira (4) e a manhã desta quarta (5) no Cemitério Gethsêmani Morumbi, em São Paulo

Divulgação Klaus Hee integrou o Dominó entre os anos de 2001 e 2002



Klaus Hee, ex-integrante da banda Dominó, morreu aos 50 anos em decorrência de um câncer no intestino. O corpo do artista foi velado entre a noite desta terça-feira (4) e a manhã desta quarta (5) no Cemitério Gethsêmani Morumbi, em São Paulo. No momento de despedida, seu irmão, Klebber Hee, utilizou as redes sociais para prestar uma emocionante homenagem, ressaltando a relevância de Klaus e sua perseverança na busca por seus sonhos.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em 2024, Klaus havia compartilhado que havia superado a doença após passar por uma cirurgia, mas, infelizmente, o câncer retornou, manifestando-se em forma de metástase. Essa reviravolta em sua saúde foi um duro golpe para seus familiares e admiradores. Sua luta contra o câncer inspirou muitos seguidores.

A notícia de sua morte gerou uma onda de tributos nas redes sociais. Fãs e amigos relembraram momentos marcantes de sua carreira e a força que ele demonstrou diante das adversidades. Klaus integrou o Dominó entre os anos de 2001 e 2002 e também foi assistente de palco de programas do SBT. A “boy band” brasileira foi criada na década de 1980 pelo apresentador Gugu Liberato, com inspiração nos Menudos, e fez shows por todo o Brasil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos