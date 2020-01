Caio Castro acelera Ferrari em avenida de SP para fugir de fã; veja o vídeo

Reprodução/Instagram Caio Castro foi visto dirigindo uma Ferrari na Avenida 23 de Maio, em São Paulo



Caio Castro foi filmado por uma fã dirigindo uma Ferrari na Avenida 23 de Maio, em São Paulo. O ator, no entanto, parece não ter gostado de ser reconhecido e acelerou o carro para fugir do vídeo.

O artista dirigia o carro com o teto aberto quando a fã, que estava em um veículo ao lado do dele, o reconheceu. A moça tentou falar com o ator, que saiu acelerando a Ferrari.

Veja o momento abaixo:

Caio Castro passou o réveillon com Grazi Massafera e já foi assunto neste ano por causa de fotos com a atriz. Em uma das imagens, ela aparece com uma mão boba no ator, enquanto em outra ele é visto segurando um dos seios da artista. Apesar dos indícios, a dupla não assumiu namoro.