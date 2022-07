Caio Castro rebate críticas por fala sobre dividir a conta em um encontro: ‘Doentio’

Fala do ator teve uma repercussão negativa nas redes sociais; ele declarou que foi mal interpretado

Reprodução/Instagram/caiocastro Caio Castro se posicionou após ser criticado por fala sobre dividir a conta em encontro



O ator Caio Castro decidiu se posicionar após ser criticado por um comentário que fez em um podcast sobre pagar a conta sozinho em um encontro. A fala do artista dividiu opiniões, pois muitos entenderam que o artista disse que pagar um jantar, por exemplo, é sustentar uma mulher. A influenciadora Deolane Bezerra, a cantora Jojo Todynho e a atriz e apresentadora Mariana Rios estão entre as artistas que comentaram sobre o assunto e alfinetaram Caio. Com a repercussão do assunto, o artista decidiu esclarecer sua fala e rebateu as críticas que está recebendo. “Não conseguir compreender uma fala demonstra a presença de um erro; compreendê-la, mas não deturpá-la, demonstra ausência de honestidade. Pagar jantar não é sustentar uma pessoa, mas dizer que afirmei tal coisa é sustentar uma mentira”, escreveu em um post publicado nesta quinta-feira, 28. “Vou repetir a minha fala para ver se, desta vez, não repetem o erro de compreensão: ‘Tem diferença entre pagar a conta e ter que pagar; me incomoda a sensação de ter que sustentar, ter que pagar’. Em minha fala, foquei na imposição de pagar, quem inventa outra coisa é porque não focou na sinceridade. Pagar um jantar, almoço, lanche, por vontade, é perfeitamente saudável, doentio é, na verdade, alimentar a mentira.”