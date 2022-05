Grazi Massafera surpreende ao comentar foto do ex, Caio Castro, com atual namorada

Atriz deixou um elogio em um post feito por Daiane de Paula, no qual ela aparece abraçada com o namorado

Reprodução/Instagram/massafera/caiocastro Grazi Massafera elogiou foto de Caio Castro com Daiane de Paula



A atriz Grazi Massafera surpreendeu ao comentar uma foto postada por Daiane de Paula, atual namorada de Caio Castro. Na publicação, ela aparece abraçada com o artista dentro de um elevador. “Lindezas”, escreveu Grazi nos comentários. “Você é luz”, respondeu Daiane. Vários seguidores elogiaram a atitude de Grazi, que já foi namorada de Caio. “Que maravilhosa, que luz, que maturidade”, escreveu uma seguidora. “Maturidade que fala, né? Quero chegar nos 4.0 assim… coração puro… alma linda… tu és linda, mulher”, postou outra. “Você me surpreende com tamanha maturidade. Sempre me espelho em você! Que mulher incrível”, acrescentou mais uma.

Grazi e Caio começaram a namorar em 2019, mas sempre foram discretos e mantiveram o relacionamento longe da mídia e das redes sociais. A separação foi anunciada em agosto do ano passado e o ator negou os rumores de que o relacionamento tinha chegado ao fim porque ele tinha sido infiel. “Inventar uma história de traição passa da falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos, antes de mais nada, o nosso amor”, declarou Caio na ocasião. Vale ressaltar que Grazi também possui uma boa relação com Mariana Goldfarb, atual mulher de Cauã Reymond, ator com quem viveu um relacionamento e tem uma filha, Sofia.