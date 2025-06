Calça de Beyoncé cai durante show em Londres

Cantora improvisou uma dança enquanto subia a peça de roupa; durante a mesma apresentação, a artista notou uma bandeira da Bahia entre o público e fez questão de comentar: ‘A Bahia está na casa’

Incidente aconteceu enquanto a cantora interpretava a canção 'I'm That Girl'



Na noite de ontem, durante a estreia da turnê Cowboy Carter em Londres, Beyoncé, de 43 anos, enfrentou um imprevisto inusitado. Enquanto interpretava a canção “I’m That Girl” no estádio Tottenham Hotspur, a calça da artista se soltou e caiu. Apesar do incidente, a cantora manteve a compostura e seguiu com a coreografia, sem demonstrar qualquer sinal de desconforto.

Com habilidade, Beyoncé improvisou uma dança e, em um movimento discreto, se agachou para recolocar a peça. Um dos bailarinos a auxiliou, ajudando-a a ajustar novamente a roupa. O episódio gerou uma série de reações nas redes sociais, onde os fãs brincaram: “As calças passando no RH depois do show”.

Durante a mesma apresentação, a artista notou uma bandeira da Bahia entre o público e fez questão de mencionar o estado brasileiro, dizendo: “A Bahia está na casa”.

