Karol Rosalin, eleita Mulher Fitness Perfeita, revela preferência por ‘daddy body’

‘Esses homens passam uma ideia de equilíbrio e autenticidade que as mulheres buscam’, afirmou a modelo

Reprodução/Instagram/@karolrosalin Karol também observou que muitas mulheres tendem a se sentir mais atraídas por homens que não possuem corpos excessivamente musculosos



A jovem brasileira Karol Rosalin, de 25 anos, foi reconhecida como a Mulher Fitness Perfeita pela revista Playboy Austrália. Em entrevista à revista, ela compartilhou sua preferência por homens que possuem o chamado “daddy body”. “Quem não gosta de um abraço confortável? Esses homens passam uma ideia de equilíbrio e autenticidade que as mulheres buscam. Eles não têm aquela obsessão com a aparência que muitas vezes pode ser desgastante em relacionamentos”, disse. O conceito de “daddy body” refere-se a homens, geralmente na faixa etária dos 30 aos 50 anos, que podem apresentar um acúmulo de gordura na região abdominal. Essa característica é frequentemente resultado da desaceleração do metabolismo com o passar dos anos e da falta de tempo para se dedicar a exercícios físicos. Para alguns, essa aparência pode ser vista como um sinal de descuidado, enquanto para outros, representa um motivo de orgulho.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Karol também observou que muitas mulheres tendem a se sentir mais atraídas por homens que não possuem corpos excessivamente musculosos, preferindo a naturalidade e o conforto que o “daddy body” oferece. No entanto, essa aceitação parece não se aplicar da mesma forma às mulheres, que frequentemente enfrentam críticas e estigmas relacionados ao seu peso.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias