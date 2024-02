Camila Coelho fala da emoção em voltar ao Carnaval do Rio após 10 anos: ‘Quero levar essa experiência para os gringos’

Influenciadora foi uma das musas de um dos camarotes na Marquês de Sapucaí e falou sobre a rotina para prestigiar o evento

De volta ao Carnaval do Rio de Janeiro depois de 10 anos, a influenciadora Camila Coelho chegou na Sapucaí pronta para aproveitar a primeira noite dos desfiles das escolas de samba do grupo especial do rio de janeiro. À imprensa, a artista que foi musa de um dos camarotes mais badalados do Rio de Janeiro, contou como foi estar de volta só carnaval carioca. “Estou muito feliz, muito animada e espero, principalmente, poder levar um pouco dessa experiência para os gringos que me acompanham, de trazer todo mundo para casa”, disse a influenciadora. Camila revelou que te dou manter uma rotina de alimentação para estar na Sapucaí, mas disse que não conseguiu resistir as delícias brasileiras. “Essa semana eu falei: não vou comer glúten, e aí cheguei no Brasil, comi pão de queijo, comi tudo que eu não tinha. Mas assim, a minha preparação foi mesmo mentalmente, de programar para estar tranquila e me divertir o máximo”, contou.