Camila Moura comenta possibilidade de Lucas Buda ser pai do bebê de cantora

Camila Moura viu sua vida mudar com a entrada do ex-marido, Lucas Buda, no BBB 24. Após assistir o professor se declarando para uma participante do reality, ela decidiu mostrar sua insatisfação nas redes sociais e entrar com o pedido de divórcio, e acabou virando influenciadora. Com o fim do programa, precisou, ainda, lidar com outra polêmica envolvendo o ex: segundo a prima de MC Binn, a cantora Nina Capelly, Lucas Buda pode ser pai do bebê que ela espera. Ao comentar sobre o assunto em entrevista durante o São João da Thay, Camila não hesitou: “Cada um já seguiu sua vida. Dá pra ver né? “, disse em entrevista ao colunista Lucas Pasin. “Se ele é 70% ou 100% pai, isso é com ele e a moça envolvida. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele é um homem solteiro, divorciado, livre para fazer o que quiser e com quem quiser”, declarou.

Entenda o caso

Os boatos sobre possível gestação circularam no dia 28 de maio, quando Nina fez uma série de publicações sobre uma suspeita de gravidez. No dia 29, a cantora e influenciadora confirmou a gestação para a revista “Quem”, e indicou a possível paternidade de Buda.

“Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas, quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém”, disse Nina para a publicação. “Tenho quase 70% de certeza que é dele.”

No mesmo dia, a equipe de Buda emitiu um comunicado afirmando que ele não era o pai da criança, mas que faria um teste de DNA. Na quinta-feira, 30 de maio, o ex-BBB se posicionou em tom mais ameno sobre a situação. “Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade e vocês sabem que sempre falei do meu desejo de ser pai. Óbvio que não precisava ser desse jeito, mas sempre falava desse desejo. Tenho uma relação um pouco complexa com esse assunto por causa do meu histórico, não conheço meu pai biológico”, disse.

