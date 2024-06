Claudia Alencar recebe alta após seis meses internada devido a tratamento de infecção bacteriana

Aos 73 anos, atriz participava das gravações da novela ‘Beleza Fatal’ quando apresentou problema de saúde; ela fez sucesso na Globo nos anos 1980 e 1990

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, recebeu alta hospitalar após quase seis meses de internação para tratar uma infecção bacteriana. A informação foi confirmada pelo Hospital Placi Barra, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, (6). Segundo a equipe médica, Claudia não apresenta sequelas e já está em casa, sendo capaz de caminhar sem auxílio, praticar exercícios físicos e ganhar massa muscular. Em dezembro de 2023, a atriz passou por uma cirurgia na coluna para combater a infecção e recebeu alta em março. No entanto, no mesmo mês, Claudia foi transferida para a unidade de reabilitação intensiva do hospital na Barra da Tijuca. Os médicos identificaram a presença da bactéria Staphylococcus aureus em seu corpo, uma superbactéria resistente a antibióticos, que pode ser transmitida pelo contato. Claudia Alencar é conhecida por seus papéis em novelas de sucesso, como “Tieta” (1989) e “Fera Ferida” (1993). Devido ao tratamento, a atriz precisou se afastar do elenco de “Beleza Fatal”, produção do streaming Max. Seu último trabalho na Rede Globo foi na novela “Rock Story”, em 2017.

