Camila Queiroz revela bastidores de ensaio fotográfico de lingerie no Rio de Janeiro

Reprodução/ Instagram/ @camilaqueiroz Camila Queiroz, atriz de 'Beleza Fatal', posa de lingerie no RJ



Nesta quarta-feira (12), a atriz Camila Queiroz, de 31 anos, compartilhou em suas redes sociais os bastidores de um novo ensaio fotográfico de lingerie. Em suas redes sociais, a atriz aparece posando com um conjunto clássico na cor preta. Na legenda, ela escreveu: “Bastidores da nossa nova campanha”. As fotos foram feitas no Rio de Janeiro.

A campanha é voltada para uma renomada marca italiana. No Instagram, os seguidores de Camila não pouparam elogios em relação às imagens. Uma fã comentou: “Perfeição”, enquanto outra afirmou: “A preferida de Deus, só pode”. Atualmente, Camila interpreta a personagem Sofia em ‘Beleza Fatal‘, novela da Max que vem conquistando cada vez mais fãs. Ao lado dela, atuam nomes como Camila Pitanga, Vanessa Giácomo e Giovanna Antonelli.

Confira ensaio

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório