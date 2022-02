Cantor do Calcinha Preta fala do estado de Paulinha Abelha e desmente morte cerebral

Cantora apresentou uma piora clínica, precisou ser transferida de hospital e está em coma

Reprodução/Instagram/belloficial Bell Oliver, do Calcinha Preta, acredita que Paulinha Abelha vai se recuperar



O cantor Bell Oliver, do grupo Calcinha Preta, atualizou os fãs sobre o estado de saúde da cantora Paulinha Abelha, que apresentou uma piora após ser internada com problemas renais. “Estão dizendo que Paulinha teve morte cerebral, isso é mentira. Ela continua internada, mas está estável e, em nome de Jesus, ela vai sair dessa. Está sendo medicada, está sendo bem assistida, ela vai vencer. Paulinha está internada, mas zero chance de morte cerebral. Continuem mandando vibrações positivas para a nossa abelha porque ela merece”, afirmou o artista nos stories do Instagram.

A assessoria da cantora informou que vai manter os fãs de Paulinha atualizados sobre o estado de saúde dela por meio com os boletins médicos. O último foi divulgado ontem, quinta-feira, 17, e, conforme informado pelo hospital da Unimed Sergipe, a cantora do Calcinha Preta teve uma piora clínica e está em coma. Com isso, foi solicitada uma transferência hospitalar, mas “por instabilidade neurológica ela não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento”. Segundo o G1, a cantora já conseguiu ser transferida para o Hospital Primavera, em Aracajú, onde passará por novos exames. Paulinha tem 43 anos e, entre idas e vindas, está no Calcinha Preta desde 1998.