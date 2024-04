Cantora Iza está grávida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com jogador Yuri Lima

Casal está junto há um pouco mais de um ano; artista se apresenta em setembro no Palco Sunset do Rock in Rio

Reprodução/ instagram @yurili Iza e Yuri Lima estão juntos desde fevereiro de 2023



A cantora Iza está grávida do seu primeiro filho, fruto da relação com o jogador Yuri Lima, que atua pelo Mirassol. os dois estão em um relacionamento há um pouco mais de um ano. Eles confirmaram o relacionamento em fevereiro do ano passado por meu de uma publicação feita no Instagram do jogador. A artista é uma das artistas confirmadas no Rock in Rio em setembro. Iza se apresentará no dia 20 de setembro, o Dia Delas, dedicado apenas a atrações femininas, no Palco Sunset do festival.

*Com informações do Estadão Conteúdo