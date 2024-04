D23: Disney anuncia evento inédito no Brasil para 2024

O encontro será realizado entre os dias 8, 9 e 10 de novembro

IAN LANGSDON / AFP Acontecerá no Transmérica Expo Center, em São Paulo



Foi divulgado nesta quarta-feira (10), as datas oficiais do evento D3, principal evento da Disney. Pela primeira vez no Brasil e América Latina, o encontro está marcado para os dias 8, 9 e 10 de novembro de 2024 e acontecerá no Transmérica Expo Center, em São Paulo. Desde 2009, o D23 realiza grandes encontros em Anaheim, Califórnia (EUA), a cada dois anos e reuni o melhor que há do mundo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars , ESPN, Star+ e muito mais. As informações sobre valores e vendas de ingresso serão divulgadas em breve. Além da edição no Brasil, nos EUA, o evento será realizado nos dias 9 e 10 de agosto. O D23 é conhecido por reunir fãs de todas as idades em um ambiente repleto de magia e novidades do universo Disney.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

SAVE THE DATE: nos dias 8, 9 e 10 de novembro acontece a #D23Brasil – Uma Experiência Disney no Transamérica Expo Center em São Paulo. Informações sobre a venda de ingressos serão anunciadas em breve. ✨ pic.twitter.com/9aRXRUfOkt — Disney Studios BR (@DisneyStudiosBR) April 10, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA