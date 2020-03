Cardi B sobre viralizar com desabafo de coronavírus: ‘Quero roytalties’

Reprodução/Instagram Desabafo da rapper sobre o medo de contrair coronavírus caiu nas graças da web e ganhou várias paródias



Cardi B está curtindo o sucesso que o seu desabafo sobre a pandemia de coronavírus está fazendo na web.

Internautas remixaram o vídeo da artista em diversos gêneros e até uma versão brega-funk surgiu na rede nesta semana.

No Twitter, a rapper começou a compartilhar com bom humor tudo o que viu no sábado (15) sobre a repercussão do seu medo sobre a nova pandemia global.

At this point I want royalties 😩 https://t.co/K3Q7iCg9qj — iamcardib (@iamcardib) March 15, 2020

“Neste momento, eu quero roytalties”, escreveu Cardi ao compartilhar um tweet em português que mostrou um dos remixes tocando na balada.

Ainda interagindo com os fãs brasileiros, a americana chegou a escrever “Rebola rebola” em uma das mixagens em brega-funk postada na rede social.