Green Day cancela show no Rio por conflito de agenda com jogo da Copa do Brasil

Muitos fãs demonstraram frustração com o cancelamento e criticaram a prioridade dada ao futebol; banda mantém apresentações em São Paulo e Curitiba

  • Por da Redação
  • 22/08/2025 12h10 - Atualizado em 22/08/2025 12h11
Greg Schneider/Divulgação/Green Day Apresentação do Green Day em Amsterdan, na Holanda Apresentação do Green Day em Amsterdan, na Holanda

O Green Day anunciou o cancelamento do show que faria no Rio de Janeiro, em 9 de setembro, no Estádio Nilton Santos. A decisão foi tomada porque o estádio receberá, dois dias depois, o clássico entre Botafogo e Vasco, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em comunicado publicado no Instagram, a banda californiana de punk rock explicou que seria inviável desmontar toda a estrutura do espetáculo a tempo de liberar o local para a partida. Segundo a nota, após o sorteio da competição, Botafogo e a produtora do show se reuniram e concluíram que os dois eventos não poderiam ser realizados em sequência, devido à complexidade técnica.

A notícia gerou forte reação nas redes sociais. Muitos fãs demonstraram frustração com o cancelamento e criticaram a prioridade dada ao futebol. Outros levantaram a hipótese de que a decisão teria relação com a baixa venda de ingressos, embora esse motivo não tenha sido confirmado pela banda ou pela produção.

Quem comprou entradas para a apresentação poderá solicitar o reembolso pelo site da LivePass. Apesar do cancelamento no Rio, o Green Day mantém as duas outras apresentações no Brasil: será headliner do festival The Town, em São Paulo, no dia 7 de setembro, e tocará em Curitiba, no dia 12.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

