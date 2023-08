Cariúcha manda indireta para Jojo Todynho, e cantora reage: ‘Minha fã’

Jojo Todynho presenteou o namorado com um carro

A cantora Jojo Todynho ficou incomodada com comentários negativos sobre o presente que deu ao seu namorado. Nesta semana, a funkeira mostrou que comprou um carro avaliado em R$ 240 mil para o amado e a influenciadora Cariúcha debochou da situação. “Não se compra amor, se conquista. Você não é a boa? Cadê a boa, que tem que pagar macho para ter? Se não pagar macho, não tem macho”, disse. Logo em seguida, Jordana rebateu a crítica. “Cariúcha, pega alguém para te sacudir, que mundo você está vivendo? Você é f***da. Nem morrendo ou nascendo de novo você vai ser uma Jojo Todynho, minha fã. Você é uma f***da, mona. Você não vai chegar ao meu patamar nunca”, respondeu.

Jojo deu a entender que Cariúcha se envolveu na polêmica para entrar para o elenco de reality shows. “Nem para entrar num reality você serve. Arrumou essa confusão comigo, se metendo em briga dos outros. Achando que ia entrar para o reality, é melhor ser minha amiga que eu te boto lá. Para, está feio para você”, acrescentou. Cariúcha voltou a tocar no assunto. Desta vez, ela citou abertamente o nome de Jojo e xingou o namorado da cantora. “Pega esse gigolô que está do seu lado, manda ele pegar esse carro, vender e pagar o leite das crianças. Faz isso para depois ficar ostentando. Eu não vou entrar em reality, tenho propostas melhores, sou atriz, querida. Não preciso de você para nada, você se acha muito”, disse.

eu não consigo ficar de um lado nessa treta da cariúcha com a jojo todynho porque as duas sempre servem o suco do entretenimento 🗣️ pic.twitter.com/FgIIjsqPo9

