Arthur Aguiar rebate comentários questionando sua vitória no ‘BBB’: ‘A padaria venceu’

Amanda Meirelles também se posicionou sobre os votos que recebeu no ‘BBB 23’: ‘Não admito que desmereçam a minha vitória’

Reprodução/Instagram/@arthuraguiar Arthur Aguiar venceu a 22ª edição do Big Brother Brasil



O ator Arthur Aguiar rebateu comentários que questionavam a sua vitória na 22ª edição do reality show Big Brother Brasil. Um perfil nas redes sociais comentou sobre a mudança que prevê votos únicos por CPF na próxima edição do programa e deu a entender que os dois últimos vencedores, Amanda Meirelles e Aguiar, não refletiam, necessariamente, a vontade da maioria do público. “Piada esse seu post, né? O ano é 2050 e você é um dos que até hoje não aceitam que a vontade da maioria da população foi diferente da sua e da sua bolha da internet. Fizeram de tudo e não conseguiram fazer campeão quem vocês queriam. A padaria venceu”, disse o ex-BBB. Arthur continuou, e afirmou que aqueles que contestam o resultado estão vivendo em um ”mundo paralelo”. “Até hoje tentam desmerecer a nossa vitória, a padaria fez história”, escreveu.

O ex-marido de Maíra Cardi negou que tenha contratado robôs para favorecê-lo nas votações e compartilhou vídeos de torcidas em bares e restaurantes do país comemorando o seu desempenho. Amanda Meirelles, que venceu a edição mais recente, também se defendeu. “A regra é clara, ganha quem tiver mais votos e eu me inscrevi para ganhar. Os meus fãs batalharam um monte, eu nunca vou desmerecer a vitória de ninguém e também não admito que desmereçam a minha”, pontuou a médica.

Veja a repercussão:

Booooooom dia pra nós !!! pic.twitter.com/6mG87XV4JC — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) August 25, 2023

Piada esse seu post né? Haha

O ano é 2050 e você é um dos que até hoje não aceitam que a vontade da maioria da população foi diferente da sua e da bolha da internet que fizeram de tudo e não conseguiram fazer campeão quem vocês queriam.

A padaria venceu! ✌🏼 — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) August 24, 2023