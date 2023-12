Carla Diaz revela que já chorou após orgasmo: ‘Fiquei em choque’

‘É um choro de muita alegria’, descreveu atriz durante apresentação de podcast

Reprodução/Instagram/@carladiaz Carla Diaz estreou podcast 'DiazOn' no YouTube



A atriz Carla Diaz fez uma revelação sobre sua vida sexual. Durante participação no podcast “DiazOn”, a artista recebeu a sexóloga Laura Muller e contou que chora ao atingir o orgasmo. “Fiquei meio em choque na hora. Questionei o porquê disso e fui pesquisar. É um choro de muita alegria. Queria entender e compartilhar. Fui conversar com amigas e nem todo mundo sabia que pode acontecer”, revelou. A especialista presente contou que a situação é comum e mexe com as emoções do corpo humano. “É como se destampasse alguma coisa, então é uma descarga emocional também. Não necessariamente é um choro de tristeza, pode ser uma emoção que acompanha aquele momento de ápice”, descreveu. Recentemente, Carla começou o seu novo projeto, onde recebe diferentes convidados em seu podcast, transmitido no YouTube. Famosos como Fernanda Sousa e Juliette marcaram presença.