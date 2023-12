Ator brasileiro em ‘Elite’, André Lamoglia integra elenco de série em inglês

Produção da Netflix, ‘Sangue e Água’ tem tráfico humano como pano de fundo de sua história

Divulgação/Juan Miguel Herrero André Lamoglia faz parte da série 'Elite'



Sucesso na série “Elite“, o brasileiro André Lamoglia integra nova temporada da série “Sangue e Água”. O artista retorna ao papel de Iván, protagonista do sucesso espanhol “Elite”, no crossover com a quarta temporada da série sul-africana também da Netflix, gravada inteiramente em inglês. Com o tema do tráfico humano como pano de fundo, “Sangue e Água” segue a história de Puleng Khumalo, interpretada por Ama Qamata, que decide estudar na prestigiada Parkhurst College, em Cape Town. A trama se desenrola quando Puleng identifica uma jovem em uma festa, suspeitando que seja sua irmã mais velha, sequestrada 17 anos antes, logo após seu nascimento. A nova temporada promete manter os telespectadores à beira de seus assentos, repleta de drama e suspense, à semelhança de “Elite”. Iván chega no país após lidar com a perda de seu pai e o término de seu relacionamento, explorados também nos episódios lançados em outubro.