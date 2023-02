Carla Perez usa figurino histórico e anima crianças em Salvador: ‘A loira do É O Tchan está de volta’

Além da ex-dançarina, quem também esteve no bloco do ‘Algodão Doce’ foi o casal de cantores Tays Reis e Biel

ROMILDO DE JESUS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Carla Perez no bloco do 'Algodão Doce', em Salvador, na Bahia



A cantora Carla Perez animou neste domingo, 19, centenas de crianças que compareceram no tradicional bloco “Algodão Doce”, no circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador. Além de entusiasmar o público com suas músicas, a ex-dançarina também chamou atenção ao usar o histórico figurino azul, branco e preto, seu traje dos tempos de “É O Tchan”, banda muito popular dos anos 90. “É uma homenagem à Loira do Tchan, eu mesma. Estava querendo muito fazer essa homenagem. São 30 anos! Nada mais do que merecida essa homenagem. São tantas bandas que se inspiram no É o Tchan e o Gerasamba. Vamos fazer uma festa linda”, disse através dos Stories. “A loira do É O Tchan está de volta”, celebrou. em contanto com o G1. Além de Carla Perez, quem também esteve no trio elétrico foi o casal de cantores Tays Reis e Biel.