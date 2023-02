Carlinhos Maia diz que Lucas Guimarães passou 3 anos sem tirar a roupa no sexo por medo

Influenciador disse que o marido acreditava que estava cometendo um pecado: ‘Achava que ia para o inferno’

Reprodução/Instagram/carlinhos Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estão juntos há quase 14 anos



O influenciador Carlinhos Maia falou que o começo do seu relacionamento com o também influenciador Lucas Guimarães foi complicado, pois o marido achava que eles estavam pecando por estarem juntos. “Para a gente poder transar… passamos três anos juntos e a gente ia ficar e nem a roupa a gente tirava, porque ele achava que se tirasse a roupa ia para o inferno”, contou Carlinhos no podcast “Pod Delas”. “Eu dizia: ‘Cara, não tem nada a ver. Acho que Deus está pouco se lixando com quem a gente está dormindo’.” Lucas explicou que ele vem de uma família muito tradicional – que demorou para aceitar o fato dele ser homossexual e se relacionar com Carlinhos.

“Em algum momento, eu pensava que minha missão era lutar contra isso, que eu era gay, mas isso era um pecado gigante, que isso não era certo e que eu ia mostrar para as pessoas que eu consegui lutar contra esse ‘jeito’, até entender que não é sobre escolhas, é sobre condição. A gente não ia passar por tudo o que a gente passou se fosse só uma opção”, falou Lucas. Carlinhos, que é de Penedo, Alagoas, comentou que ser de uma cidade pequena também dificultou esse processo do casal de se aceitar e se assumir. “A gente sofre para caralh* e mesmo assim a gente continua fazendo as pessoas sorrirem, brincando com as nossas coisas, com os nossos sentimentos, com as nossas dores. A gente suporta uma carga grande de preconceito e mesmo assim a gente tem que ser feliz”, concluiu o humorista.