Carlinhos Maia diz que usa calcinha e que acha ‘sexy’ ver o marido com ‘uma vermelhinha’

‘É confortável para dormir, tem umas que são de rendinha’, afirmou o influenciador digital

Reprodução/Instagram/carlinhosmaiaof Carlinhos Maia disse que pede para Lucas Guimarães usar calcinha



O influenciador digital Carlinhos Maia revelou que gosta de ver o marido, Lucas Guimarães, usando calcinha e confessou que, às vezes, ele também gosta de usar. Em um bate-papo com o youtuber Matheus Mazzafera, o alagoano contou que costuma comprar as peças íntimas no sex shop. “O Lucas usa, mas às vezes eu… é confortável para dormir, tem umas que são de rendinha. Eu gosto, uma vermelhinha, não sempre, mas às vezes dá uma coisa porque a calcinha é muito sexual. Tem coisa mais sexy do que calcinha? Não existe”, comentou o artista, que enfatizou que não gosta dos modelos de calcinha masculina e prefere as femininas. “Calcinha de mulher é sexy, calcinha de homem eu acho engraçada.” Ao falar do assunto, Carlinhos brincou: “Deu aguinha na boca”.

O influenciador, que possui um relacionamento de 14 anos com Lucas, disse que o casal não cai na rotina porque ele é “muito fogoso”. “Estou toda estou inventando [alguma coisa], estou sempre em movimento”, afirmou. Em dezembro do ano passado, Carlinhos gravava stories no chuveiro quando filmou sem querer suas partes íntimas. Ele rapidamente apagou, mas o vídeo viralizou nas redes sociais. Na época, ele declarou que estava “morto de vergonha”. Meses depois, o influenciador voltou lamentar que imagens dele totalmente nu tenham viralizado dessa forma. “Tenho uma p**** muito bonita, quando vazou, ela estava encolhida. Foi péssimo quando meu nude vazou porque preparei tantos lindos quando estava em Dubai. Quando a carreira estiver indo por água abaixo, vou soltar um bonito”, declarou.