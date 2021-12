Carlinhos Maia se descuida e deixa escapar parte íntima em vídeo no Instagram; assista

‘Estou morto de vergonha, juro. Que humilhação perto do Natal’, declarou o influenciador digital

Carlinhos Maia deixou aparecer demais no stories do Instagram



O influenciador digital Carlinhos Maia virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 14, após ele deixar aparecer sua região íntima enquanto gravava uma série de stories no banho. Nos vídeos postados no Instagram, o humorista estava reclamando que seu marido, Lucas Guimarães, fica lotando o banheiro de produtos veganos, como sabonete, shampoo e condicionador, sendo que ele come carne e coisas derivadas de animais. Irritado, Carlinhos questionou o parceiro sobre a escolha dos produtos e Lucas respondeu: “Não agride o cabelo”. O influenciador rebateu: “Meu cabelo nunca foi agredido”. Em meio à discussão, o alagoano disse que estava estressado de verdade e que não tinha combinado o bate-boca com o marido.

Em um dos stories, Carlinhos acabou abaixando muito o celular e seu pênis apareceu por completo. Assim que percebeu, ele apagou o vídeo, mas os seguidores foram rápidos e fizeram gravações do stories, que logo começaram a circular nas redes sociais. “Apareceu minha pic*. [Lucas, você] ainda fez aparecer minha rol* em rede nacional. Minha rol* encolhida, murcha, não é nem o que realmente é. Que saco! Olha o que você me fez fazer”, disse Carlinhos ao marido. “Estou morto de vergonha, juro. Que humilhação perto do Natal”, acrescentou. O influenciador disse ainda que precisa se controlar ao compartilhar o que acontece no seu dia a dia e, sem perder o senso de humor, comentou: “Eu estava preparando tudo para fazer um nudes bonito para vazar”. O nome de Carlinhos foi parar nos mais comentados do Twitter. Veja a repercussão:

Carlinhos Maia se descuida e deixa pênis aparecer no Instagram; assista ao vídeo. pic.twitter.com/hTCe3rFQRA — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) December 14, 2021

eu sabiaaaa que ia ver a p1k4 do Carlinhos Maia um dia kkkkk sabiaaaaa pic.twitter.com/W6w6IPz6Pt — Brunaaa (@Brubslea) December 14, 2021

Eu entro aqui e a primeira coisa q aparece pra mim é o pinto do Carlinhos maia pic.twitter.com/ZuFeWZFd6V — Lucas França 🌵 (@Olucasfranc) December 14, 2021

eu tirando da mente o nude do Carlinhos Maia que acabei de ver… pic.twitter.com/iY8K4l021q — Albus Dumbledore (@ProfessorDum) December 14, 2021