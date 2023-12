Carlinhos Maia pede ajuda para Maceió após risco de colapso em mina da Braskem: ‘Alguém precisa intervir’

Governo de Alagoas classificou o caso como ‘maior crime ambiental urbano do mundo’

Reprodução/Instagram/carlinhosmaiaof Carlinhos Maia é um influenciador alagoano



Na noite desta quinta-feira, 30, o governo de Alagoas emitiu um alerta de risco para desastre em mina da empresa Braskem em Maceió. O influenciador Carlinhos Maia, nascido no Estado, pediu ajuda para a região. “Queria de coração chamar a atenção do Brasil. Estamos precisando de ajuda urgente. Alguém precisa intervir rápido, antes que aconteça uma das maiores tragédias já vistas no país”, disse. De acordo com a administração estadual, “há previsão de crateras em bairros centrais a qualquer momento”. No comunicado, o governo de Alagoas acusa a empresa petroquímica e classifica o caso como “maior crime ambiental urbano do mundo”. Nascido em Penedo, em Alagoas, Carlinhos ficou famoso por gravar vídeos nas redes sociais mostrando o cotidiano de sua família e vizinhança. Ele convida outros famosos para visitar a região em que cresceu, com o reality show “Casa da Barra”, em Barra de São Miguel.