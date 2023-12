Preta Gil detalha resultado de cirurgia para retirada de bolsa de ileostomia

Cantora passou por procedimento no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo: ‘Estou cada vez mais perto do fim do tratamento’

Reprodução/Instagram/@pretagil Preta Gil foi diagnosticada com câncer em janeiro



A cantora Preta Gil passou por uma cirurgia para retirada de bolsa de ileostomia. Segundo a equipe da cantora, o procedimento realizado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, correu bem. “A todos que amam a Preta, a cirurgia de reconstrução do trato intestinal e ileostomia ocorreu com grande êxito. Preta está bem e se recuperando na unidade de tratamento intensivo, em breve devi ir para a semi-intensiva. Obrigada pelo carinho, orações e a preocupação de sempre. Já já ela mesma vem aqui falar com vocês”, diz comunicado. Na tarde de quinta-feira, 30, Preta desabafou sobre seu processo de recuperação do câncer. “Sou grata aos médicos, as estomaterapeutas que me deram suporte e as milhares de mensagens que recebi de acolhimento e apoio. Estou aqui no hospital pronta pra mais essa etapa, vou fazer a cirurgia de reversão hoje, e estou cada vez mais perto do fim do tratamento”, escreveu.