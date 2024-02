Carnaval 2024: veja fotos dos famosos na 1ª noite de desfiles no Rio de Janeiro

Atrizes, apresentadoras, cantoras e até o prefeito Eduardo Paes agitaram a folia na Marquês de Sapucaí

BETO CATHARINO JR./ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito do Rio, Eduardo Paes, no desfile da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, do Grupo Especial do Carnaval



A primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro no domingo, 11, foi marcada pela presença de famosos em diversas entre os integrantes de diversas escolas. Entre musas, rainhas de bateria e destaques, atrizes, apresentadoras, cantoras e até o prefeito da capital fluminense Eduardo Paes agitaram a folia. Como o site da Jovem Pan mostrou, três escolas tradicionais dominaram a Marquês de Sapucaí. São elas: Beija-Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Grande Rio e a campeã de 2023, Imperatriz Leopoldinense. Em uma noite marcada, especialmente, por enredos inspirados em obras literárias, as agremiações levaram cores, luzes e até pulseiras de LED. Também desfilaram a Porto da Pedra, Salgueiro e Unidos da Tijuca.

Veja abaixo alguns dos famosos e autoridades que desfilaram no Carnaval do Rio: