Carolina Dieckmann celebra Natal com foto de biquíni e rebate críticas sobre sua aparência

Recentemente, a artista enfrentou críticas por estar ‘excessivamente magra’; Deborah Secco, Camila Pitanga, Fernanda Freitas e Natália Lage saíram em defesa da amiga

Reprodução/Instagram/@lolacarola A atriz Carolina Dieckmann publicou sua última foto de biquíni no ano: "Porque vou para o frio", explicou



Carolina Dieckmann, aos 46 anos, decidiu compartilhar uma foto de biquíni em suas redes sociais para celebrar o Natal e, ao mesmo tempo, responder a críticas sobre sua aparência. Na imagem, a atriz exibe um corpo bem definido e bronzeado, usando um boné e um biquíni com estampa animal print. A postagem foi uma forma de expressar sua satisfação com sua forma física. Em sua mensagem, Carolina declarou: “Última foto de biquíni do ano porque vou para o frio. Mas não poderia deixar de comemorar, mesmo tendo sido tão atacada, que troquei gordura por músculos e que estou muito feliz com o meu corpo. Aliás, como nunca”. Essa afirmação reflete sua autoconfiança e bem-estar, especialmente após receber comentários negativos sobre sua silhueta. “E ‘bora’ para o Natal. Que comecem as ceias”, encerrou.

Recentemente, a artista enfrentou críticas por estar “excessivamente magra” ao publicar fotos de biquíni. Uma seguidora, incomodada com sua aparência, comentou que Carolina estava “esquisita magra assim”. Em resposta, a atriz não hesitou em defender sua saúde e felicidade, afirmando: “Estou esquisita de tão feliz… Cheia de saúde e com meu corpo a serviço da minha profissão.” Colegas de profissão como Deborah Secco, Camila Pitanga, Fernanda Freitas e Natália Lage elogiaram Dieckmann. “Gaaaaaata crocante”, escreveu Pitanga.

