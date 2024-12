Mariana Ximenes comemora chegada do verão com mergulho no mar, stand-up paddle e topless

Atriz publicou em uma rede social fotos de sua viagem a Salvador

Reprodução/Instagram/@marianaximenes Seguidores de Mariana Ximenes não economizaram nos elogios



Mariana Ximenes, aos 43 anos, deu as boas-vindas ao verão com uma série de fotos em que aparece de topless em uma praia. As imagens foram registradas durante uma viagem a Salvador, na Bahia, onde a atriz também foi vista mergulhando e praticando stand-up paddle. Em sua postagem, Mariana expressou sua alegria pela nova estação com a frase: “Já pintou o verão, calor no coração… Um compilado de verão, para dar boas-vindas à estação mais feliz do ano!”.

Os seguidores da atriz não economizaram nos elogios, comentando sobre a beleza das fotos. “Que fotos incríveis! Lindaaa, Mari”, comentou uma seguidora. “A melhor época. Amo. Lindos registros”, elogiou outra. De maneira bem-humorada, alguns discordaram da atriz sobre a preferência pelo calor. “Sou mais do tempo fresco, risos”, anunciou um perfil de fã-clube dedicado a Ximenes.

Veja as fotos de Mariana Ximenes na Bahia

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA