Carolina Dieckmann esclarece declaração sobre a morte de sua mãe: ‘Maldade humana’

A atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais para esclarecer sua declaração sobre ter sofrido mais com a sua separação de Marcos Frota, em 2004, do que com a morte de sua mãe. Segundo a atriz, o que ela quis dizer foi que sentiu culpa ao decidir pelo término do relacionamento. “Durante muito tempo eu sofri muito por me sentir responsável por tudo o que o meu filho sofreu (…). Eu, por ter tomado a decisão, me senti culpada pelo sofrimento até do Marcos. Para mim eu era uma causadora. Até eu metabolizar aquilo, entender que eu fiz algo que era impossível eu não ter feito, eu sofri muito”, explicou Dieckmann. Por sua vez, após a morte da própria mãe, Carolina ressalta que foi pega de surpresa.

“Minha mãe um dia não acordou. Ela morreu, eu não tive culpa e não tinha como eu fazer nada. Não tinha como salvar, eu fiquei sabendo no dia seguinte. Obviamente eu sofri muito e sofro até hoje, mas é um sofrimento em cima de algo imponderável, não dá pra mudar”, ponderou a atriz. Ela reforçou ainda que perder uma mãe é uma dor “quase inexplicável”: “Eu não podia fazer nada”, completou.

Carolina Dieckmann afirmou ainda que o público começou a falar que sua mãe seria má, o que não era verdade. “Nunca houve isso, minha mãe era incrível, mas a maldade humana é tão grande que até nisso as pessoas chegam. A minha mãe era uma mulher muito boa, muito incrível. E ela morreu”, continuou. Marcos Frota e Dieckmann ficaram juntos de 1997 a 2004. Segundo a atriz, o relacionamento estava desgastado. Juntos, eles são pais de Davi, de 24 anos.