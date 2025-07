Carolina Dieckmmann posa de biquíni em viagem de família para Búzios

Seguidores de Carolina não pouparam elogios em relação à sua aparência nas redes sociais

Carolina Dieckmann, aos 46 anos, decidiu celebrar o aniversário de 50 anos de seu esposo, Tiago Worcman, com uma viagem a Búzios. Durante a estadia, a atriz aproveitou para compartilhar momentos do passeio em sua conta no Instagram, onde também publicou um poema que expressa seus sentimentos. Os seguidores de Carolina não pouparam elogios em relação à sua aparência nas redes sociais. Muitos fãs comentaram sobre sua beleza e juventude, destacando como ela continua radiante mesmo após tantos anos de carreira. A interação com os admiradores demonstra o carinho que ela recebe do público.

Atualmente, Carolina é uma das protagonistas da novela “Vale Tudo”, onde dá vida à contadora Leila. Na trama, sua personagem se vê envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro, tendo como parceiro o vilão Marco Aurélio, interpretado por outro ator renomado. A atuação de Carolina tem sido bem recebida, contribuindo para o sucesso da produção. A viagem a Búzios não apenas marcou uma data especial, mas também serviu como um momento de descontração para o casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por carolina dieckmmann (@loracarola)

Publicado por Sarah Pula

*Reportagem produzida com auxílio de IA