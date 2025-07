Festival eslovaco que teria show de Kanye West é cancelado após polêmica com música ‘Heil Hitler’

Organização recebeu críticas ao anunciar a apresentação do rapper americano em 20 de julho, em Bratislava, devido a declarações nazistas do cantor de 48 anos

SAUL LOEB / AFP Vencedor de 24 prêmios Grammy, o rapper, agora conhecido como "Ye", fez uma série de declarações antissemitas e de apoio ao nazismo nos últimos anos



O festival que contaria com uma apresentação do rapper Kanye West na próxima semana, na Eslováquia, foi cancelado devido à “pressão midiática” a “desistência de vários artistas e patrocinadores”, indicou a equipe organizadora. “Não foi uma decisão fácil”, afirmaram os organizadores no Instagram na noite de quarta-feira (9). Contactado pela AFP nesta quinta-feira (10), o festival Rubicon, que aconteceria de 18 a 20 de julho, não justificou a decisão. “Queríamos trazer uma grande estrela à Eslováquia”, declarou Robert Miklos, um dos organizadores. O festival recebeu críticas ao anunciar o show do rapper americano em 20 de julho, em Bratislava, devido a declarações nazistas do cantor de 48 anos.

Vencedor de 24 prêmios Grammy, o rapper, agora conhecido como “Ye”, fez uma série de declarações antissemitas e de apoio ao nazismo nos últimos anos. Apoiador do presidente Donald Trump, Kanye West lançou a música “Heil Hitler” em 8 de maio, na ocasião dos 80 anos da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Na canção, ele presta homenagem a Adolf Hitler, que planejou o extermínio de cerca de seis milhões de judeus na Europa entre 1933 e 1945. A música foi ouvida milhões de vezes na rede social X, enquanto outras plataformas, como o YouTube, a vetaram.

