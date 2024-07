Carolina Ferraz conversa com Marcio Atalla sobre longevidade: ‘Tenho sede de viver’

Convidada do Papo Saudável desta semana, a atriz e apresentadora falou também sobre expectativas de vida e como conciliar uma vida saudável em uma rotina tão agitada

Reprodução/Jovem Pan A atriz de 56 anos também comentou sobre como as relações interpessoais podem ajudar na longevidade



A atriz e apresentadora Carolina Ferraz falou sobre sua “sede” de viver e o amor pelo trabalho no Papo Saudável do Viva Bem com Marcio Atalla, programa da Jovem Pan. A atriz de 56 anos também comentou sobre como as relações interpessoais podem ajudar na longevidade. “Quando você tem um propósito, você é útil de alguma forma, né? E acho que isso ajuda muito”, declarou. A conversa abordou, ainda, temas como a maternidade, expectativas de vida e como conciliar uma vida saudável em uma rotina tão agitada. “Sou uma workaholic. Não tenho medo de trabalhar”, completou.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira o bate-papo abaixo