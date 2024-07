Céline Dion cantará na cerimônia de abertura das Olimpíadas após anúncio de doença degenerativa

Cantora canadense de 56 anos está na capital francesa desde segunda-feira (22) para uma série de ensaios e passagens de som

Reprodução/Instagram/@celinedion Céline Dion cancelou shows após diagnóstico de doença rara



Céline Dion fará uma apresentação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que acontece nesta sexta-feira (26) em Paris, na França. As informações foram reveladas nesta por diversos veículos renomados, como a revista Variety e o jornal francês Le Parisien. A cantora canadense de 56 anos está na capital francesa desde segunda-feira, 22, para uma série de ensaios e passagens de som. Ao que tudo indica, ela fará uma interpretação do clássico Hymne A L’Amour, de Édith Piaf. Esta será a primeira apresentação de Céline desde que ela revelou seu diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença degenerativa que a afastou dos palcos nos últimos anos. Os organizadores do evento garantem que ela está bem de saúde para a apresentação.

*Com informações do Estadão Conteúdo