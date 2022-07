Jão tem carro perseguido após show no interior de São Paulo: ‘Muito perigoso’

Cantor fez um desabafo nas redes sociais após o susto que levou e disse que temeu sofrer um acidente

Reprodução/Instagram/jao Jão contou que um carro perseguiu o veículo em que ele estava após deixar Jundiaí



O cantor Jão foi perseguido após realizar um show em Jundiaí, interior de São Paulo, no último domingo, 24. Nas redes sociais, o artista relatou que saiu do palco e já entrou direto no carro para retornar à capital paulista, onde mora. Na metade do caminho, o motorista e as outras pessoas que estavam no veículo perceberam algo estranho. “A gente notou que tinha um carro há muito tempo próximo, seguindo a gente, estava bem grudado. No começo, achei que não fosse nada, mas a gente acelerou o carro e esse outro carro acelerou atrás da gente. Isso continuou por um tempo até que a gente decidiu desviar a rota da minha casa para ver se era uma impressão nossa ou uma coincidência e o carro foi atrás. Não sei quem estava lá, qual a intenção de quem estava ali. De vez em quando, a gente via flash de celular vindo da janela do carro”, contou o artista nos stories do Instagram.

Com medo, o dono do hit Idiota e as pessoas que estavam com ele no carro tiveram a ideia de fingir que iam parar o automóvel para ver a reação de quem estavam conduzindo o outro veículo. “Eles grudaram na nossa traseira”, contou Jão. “Foi o momento que a gente correu muito e tentou achar uma alternativa, um desvio para chegar em casa e começou a ficar muito perigoso.” O motorista passou em faróis vermelhos e infringiu outras leis de trânsito para tentar despistar o carro que estava perseguindo o artista. “Isso durou uns 30 minutos, eles achavam a gente o tempo inteiro. O que eu estava com mais medo era que a gente fosse sofrer um acidente. Toda hora achava que a gente ia capotar ou que eles iam bater na gente. De alguma forma, depois dos 30 minutos a gente conseguiu desviar e despistar eles, e chegamos em segurança aqui em casa”, disse o cantor. “Não façam isso, por favor. Foi perigoso para mim, para minha equipe, para os meus amigos e perigoso para vocês que estavam no outro carro.”