Ficou com pena? Carmo Dalla Vecchia conta como conheceu o marido

Ator de ‘Cara e Coragem’ é casado com João Emanuel Carneiro, autor da novela ‘Avenida Brasil’

Divulgação/Globo Carmo Dalla Vecchia falou como começou sua relação com João Emanuel Carneiro



O ator Carmo Dalla Vecchia, que é casado com João Emanuel Carneiro, autor de novelas como “Avenida Brasil” e “A Favorita”, decidiu contar como começou esse relacionamento. O intérprete de Alfredo em “Cara e Coragem” comentou sobre o assunto no último domingo, 24, ao ser questionado por um seguidor, que perguntou: “Amigo, me fala como foi que você conheceu seu marido? Virei mais fã de vocês dois pela coragem de assumir a relação de vocês em um país tão homofóbico”. Com bom humor, Carmo respondeu: “Eu fazia um espetáculo horroroso e ele foi ver. Deve ter ficado com pena de mim e me pediu em casamento”.

O ator tirou um print dessa troca de mensagens e, ainda em tom de brincadeira, postou no seu perfil: “Sempre digo. Sinceridade é tudo”. O artista falou abertamente sobre seu relacionamento com João Emanuel em julho do ano passado durante sua participação na “Super Dança dos Famosos”. No dia em que dançou a música We Are Family, do grupo Sister Sledge, ele declarou: “É uma música que fala sobre sororidade, uma música que fala sobre empatia, é uma música que fala sobre família. Eu, agora, gostaria de fazer uma homenagem muito grande a minha família. Gostaria de mandar um beijo muito grande ao meu filho, Pedro, e ao meu marido, João. Gostaria de declarar esse amor aos dois”.