Casa de Drake em Toronto é cercada pela polícia após tiroteio; rapper não se feriu

Segundo informações do canal de televisão CP24, um homem foi gravemente ferido durante o tiroteio e precisou ser levado às pressas para o hospital; cantor se prontificou a colaborar com as investigações em andamento

Reprodução/Instagram/@champagnepapi A casa do rapper fica localizada em um bairro residencial de Toronto conhecido por abrigar propriedades de personalidades milionárias



A residência do rapper Drake, de 37 anos, em Toronto, foi alvo de um cerco policial na manhã de terça-feira (7) após um tiroteio nas proximidades. Carros da polícia foram vistos nas imediações da propriedade do artista, que foi cercada pelas autoridades após o incidente, que ocorreu por volta das 2h da manhã. Apesar do ocorrido, Drake não sofreu nenhum ferimento. De acordo com uma fonte, o cantor se prontificou a colaborar com as investigações em andamento.

Segundo informações do canal de televisão CP24, um homem foi gravemente ferido durante o tiroteio e precisou ser levado às pressas para o hospital, mas não corre risco de morte. Um suspeito teria fugido do local em um carro. A casa do rapper fica localizada em um bairro residencial conhecido por abrigar propriedades de personalidades milionárias na cidade canadense.

*Reportagem produzida com auxílio de IA